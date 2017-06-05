Катар, от которого все отвернулись

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В долгосрочной перспективе в Катаре могут вырасти цены на продовольствие, так как большая его часть импортируется по земле через Саудовскую Аравию, считают в Citi. Аналитики прогнозируют замедление роста экономики, сильно зависящей от строительства, которому нужны зарубежные компоненты и рабочая сила (в том числе для возведения объектов для ЧМ-2022). По их мнению, пострадает и банковский сектор, в котором внешняя задолженность и так выросла до $105 млрд (при валютных резервах ЦБ $34 млрд). Потери понесет бизнес Qatar Airways

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