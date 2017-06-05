Катар, от которого все отвернулись
Особенности экономики государства, дипломатические отношения с которым разорвали пять арабских стран
Катар – государство на Ближнем Востоке, расположенное в северо-восточной части Аравийского полуострова. Площадь – 12 000 кв. км. Население – 2,2 млн человек (данные Всемирного банка на 2015 г.). В столице Дохе проживает около 400 000 человек. Для сравнения: площадь южного соседа и крупнейшего государства на Аравийском полуострове, Саудовской Аравии, – 15 млн кв. м, население – 31 млн человек. На фото: искусственный остров «Жемчужина Катара» в Дохе – землю на этом острове разрешили покупать иностранцам лишь в последние годы
1/13
Добыча нефти ведется в стране с 1935 г. (на фото: первый нефтепровод, построенный в 1955 г.). Катар – член ОПЕК с 1961 г. Доказанные запасы нефти – 2,7 млрд т – 1,5% от общемировых, а у Саудовской Аравии 36,6 млн т – 15,7% общемировых
2/13
При этом Катар – крупнейший экспортер СПГ в мире. В 2016 г. страна экспортировала примерно 77,2 млн т СПГ – треть мировых поставок, об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на данные International Gas Union. По запасам газа Катар третий в мире после Ирана и России – 24,5 трлн куб. м, большинство газа сосредоточено в офшорном Северном месторождении (данные BP)
3/13
По данным Всемирного банка на 2015 г., ВВП Катара – $164,6 млрд (2015 г.), экспорт – $77,3 млрд, при этом доля нефтегаза в нем составляет 37%. ВВП на душу населения – $68 765 (данные ОПЕК). У соседних ОАЭ – $38 649, Саудовской Аравии – $21 061. В рейтинге Doing Business у Катара 83-е место, из соседей он уступает ОАЭ (26-е), Бахрейну (63-е) и Оману (66-е)
4/13
В Катаре находится крупнейшая на Ближнем Востоке база ВВС США. На ней базируется 120 самолетов, включая бомбардировщики B-52 Stratofortress (на фото). США разместили их в Катаре в апреле 2016 г. для борьбы c террористами «Исламского государства» (запрещено в России)
5/13
База ВВС США расположена примерно в 30 км к юго-западу от Дохи, численность контингента – 11 000 военных (данные CNN). С нее осуществляются вылеты в Ирак, Сирию, Афганистан и другие страны
6/13
Крупнейшие публичные компании страны по размеру выручки в 2016 г.: Qatar National Bank ($11,7 млрд, капитализация $37,7 млрд, его офис на фото), Ooredoo Telecom ($8,9 млрд, капитализация $9,1 млрд), Commercial Bank of Qatar ($1,7 млрд, капитализация $3,4 млрд). Данные рейтинга Forbes «Крупнейшие публичные мировые компании - 2017»
7/13
Один из крупнейших арабских телеканалов Al Jazeera родом из Катара. По данным телекомпании, его смотрят 310 млн домохозяйств в 100 странах, вещание ведется на нескольких языках. У телеканала 70 редакций по всему миру, в том числе и в Москве
8/13
В конце ноября - начале декабря 2022 г. в Катаре пройдет чемпионат мира по футболу. На фото: строительство стадиона в Дохе
9/13
Крупнейшая сделка компании из Катара на российском рынке – покупка суверенным инвестфондом Qatar Investment Authority (QIA) совместно с Glencore 19,5%-ной доли в «Роснефти». Сумма сделки, объявленной в конце 2016 г., составила 10,2 млрд евро (на фото президент России Владимир Путин, главный исполнительный директор Glencore International Айвен Глазенберг и глава QIA Аль Тани – слева направо). В начале июня стало известно, что фонд ведет активные переговоры о покупке 25%-ной доли в Независимой нефтегазовой компанией (ННК) Эдуарда Худайнатова, рассказали «Ведомостям» четыре источника
10/13
Крупнейшая авиакомпания страны Qatar Airways сообщила 5 июня, что прекращает полеты в Саудовскую Аравию, передает Reuters. До этого полеты в Катар собрались прекращать эмиратские компании FlyDubai и Emirates, Air Arabia и базирующаяся в Абу-Даби авиакомпания Etihad Airways
11/13
В карткосрочной перспективе Катар, располагающий существенными ресурсами, легко переживет кризис, отмечают в отчете аналитики Citigroup. Однако нынешнее противостояние они считают потенциально более опасным, чем разрыв дипломатических отношений рядом стран с марта по ноябрь 2014 г., поскольку сейчас уже применены экономические меры вроде отмены авиарейсов и закрытия границ. На фото торговый центр в Дохе
12/13
В долгосрочной перспективе в Катаре могут вырасти цены на продовольствие, так как большая его часть импортируется по земле через Саудовскую Аравию, считают в Citi. Аналитики прогнозируют замедление роста экономики, сильно зависящей от строительства, которому нужны зарубежные компоненты и рабочая сила (в том числе для возведения объектов для ЧМ-2022). По их мнению, пострадает и банковский сектор, в котором внешняя задолженность и так выросла до $105 млрд (при валютных резервах ЦБ $34 млрд). Потери понесет бизнес Qatar Airways
13/13