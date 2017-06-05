Эдуард Худайнатов нашел партнера – это Qatar Investment Authority

Он вел переговоры с катарским фондом о продаже тому 25% в компании, в силе ли текущие договоренности после введения санкций – не ясно

Интерес QIA к российской нефтяной отрасли очевиден Максим Стулов / Ведомости

Наши катарские друзья будут принимать участие в добыче углеводородов на территории России», – обещал в январе 2017 г. президент Владимир Путин (цитата по kremlin.ru). Оказалось, что после покупки 19,5%-ной доли в «Роснефти» вместе с Glencore за 10,2 млрд евро Qatar Investment Authority (QIA) ведет активные переговоры о покупке 25%-ной доли в Независимой нефтегазовой компанией (ННК) Эдуарда Худайнатова, рассказали «Ведомостям» два банкира, человек, близкий к ННК, и чиновник. Связаться с ННК не удалось (у нее и представителя нет), а представитель QIA на вопросы не ответил.