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Статья опубликована в № 4300 от 12.04.2017 под заголовком: Процент Худайнатова

«Роснефть» купила у ННК актив за 40 млрд рублей

Структура экс-президента «Роснефти» Эдуарда Худайнатова продала госкомпании актив почти в 10 раз дороже, чем купила его
Компания Эдуарда Худайнатова (на фото справа) могла заработать благодаря бывшему работодателю 200% годовых
Компания Эдуарда Худайнатова (на фото справа) могла заработать благодаря бывшему работодателю 200% годовых
Яна Лапикова / РИА Новости

«Конданефть» – это очень перспективный актив. Мы собирались его развивать самостоятельно, но в нынешних макроэкономических условиях при наличии существующей кредитной нагрузки на холдинг это оказалось очень накладно», – говорит президент Независимой нефтегазовой компании (ННК) и бывший президент «Роснефти» Эдуард Худайнатов (его слова приводит пресс-служба ВТБ). ННК продала «Роснефти» 100% АО «НК «Конданефть» с запасами 157 млн т нефти примерно за 40 млрд руб., контрагентов консультировал ВТБ. О сделке сообщили «Роснефть» и ВТБ. Сделка уже закрыта, разрешение ФАС получено, сообщает «Роснефть».

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