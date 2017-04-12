«Роснефть» купила у ННК актив за 40 млрд рублей

Компания Эдуарда Худайнатова (на фото справа) могла заработать благодаря бывшему работодателю 200% годовых
Яна Лапикова / РИА Новости
«Конданефть» – это очень перспективный актив. Мы собирались его развивать самостоятельно, но в нынешних макроэкономических условиях при наличии существующей кредитной нагрузки на холдинг это оказалось очень накладно», – говорит президент Независимой нефтегазовой компании (ННК) и бывший президент «Роснефти» Эдуард Худайнатов (его слова приводит пресс-служба ВТБ). ННК продала «Роснефти» 100% АО «НК «Конданефть» с запасами 157 млн т нефти примерно за 40 млрд руб., контрагентов консультировал ВТБ. О сделке сообщили «Роснефть» и ВТБ. Сделка уже закрыта, разрешение ФАС получено, сообщает «Роснефть».