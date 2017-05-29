Экс-кандидат в президенты посоветовал Трампу перестать твитить

Бывший сенатор, бывший кандидат в президенты США от республиканцев Рик Санторум считает, что твиты президента Дональда Трампа мешают работать его администрации. Он сказал это в интервью CNN. По его мнению, администрация Трампа может преуспеть, если сосредоточится на выполнении собственной повестки и сфокусируется на собственной политике, как это было в последние девять дней. Речь идет о зарубежном турне президента, на протяжении которого он ничего не писал в своем микроблоге.

«Если вы твитите каждый день и жалуетесь на СМИ и на то, как с вами обращаются, вы отклоняетесь от взятого курса и вам не удастся добиться желаемого. В этом смысл», – сказал Санторум.

По возвращении в США Трамп снова стал активно пользоваться Twitter. За два дня он успел обвинить «фейковые СМИ» в причастности последних к утечкам информации из Белого дома, в выдумывании этой информации и неназванных источников, поделился, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй очень недовольна тем, что информация спецслужб о расследовании теракта в Манчестере, переданная Вашингтону, попала в СМИ. На данный момент последний его твит гласит: «СМИ, выпускающие фейковые новости» изо всех сил стараются выставить в невыгодном свете то, что я использую соцсети, потому что они не хотят, чтобы Америка узнала правду».

Он еще давно объяснял, что не считает идеальным общение с согражданами через Twitter, но ему приходится это делать, потому что СМИ не дают ему донести до американцев то, что он считает нужным. «Не будь твитов, меня бы здесь не было», – сказал он Financial Times уже после избрания.