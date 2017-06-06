Конфликт арабских стран с Катаром может навредить России

Конфликт назревал давно и политика Катара была раздражающим фактором Kamran Jebreili / AP

В понедельник Бахрейн, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Йемен и примкнувшие к ним Мальдивы заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром и намерении прервать с ним воздушное и морское сообщение. Все эти страны обвинили Катар в поддержке террористических группировок и попытках в сотрудничестве с Ираном повлиять на их внутреннюю политику. Помимо этого они сообщили, что их дипломаты покинут Доху, и дали гражданам Катара две недели на выезд. МИД Катара в ответ заявил, что у этого решения нет легитимных оснований и оно нарушает суверенитет эмирата.

Катар в последние полгода активно сотрудничает с Россией в нефтегазовой сфере. В декабре 2016 г. суверенный инвестфонд Qatar Investment Authority совместно с Glencore приобрел за 10,2 млрд евро 19,5%-ную долю в «Роснефти». А в начале июня 2017 г. стало известно, что этот фонд ведет переговоры о покупке 25%-ной доли в Независимой нефтегазовой компании (ННК) Эдуарда Худайнатова.

Не первый раз В марте 2014 г. Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн уже отзывали из Дохи послов. Поводом для демарша стал тот факт, что Катар выразил поддержку президенту Египта Мохаммеду Мурси, победившему на выборах как кандидат от запрещенного в ОАЭ и Саудовской Аравии политического движения «Братья-мусульмане».

Конфликт назревал давно и политика Катара была раздражающим фактором, но до такой точки кипения доходит впервые, говорит бывший посол России в Саудовской Аравии Андрей Бакланов: «В основе конфликта сразу несколько факторов: и все более заметное стремление Катара играть с опорой на свои финансовые возможности ключевую роль в регионе, и несостыковки позиций правящих династий в Катаре и Саудовской Аравии. Однако новый опасный водораздел проводят внешние силы, в том числе и США, которые стремятся сыграть в регионе на противоречиях с Ираном». России этот политический кризис совсем ни к чему, убежден дипломат: «В последние годы наши отношения со странами Залива существенно продвинулись, да и с Ираном мы партнеры, в том числе и в Сирии, поэтому такая ситуация нашему курсу вредит».

На «Роснефть» или сотрудничество России и Катара в газовой сфере эта ситуация повлияет минимально, полагает портфельный управляющий GL Asset Management Сергей Вахрамеев: «Саудовская Аравия, Египет и другие арабские страны ввели своего рода мягкие санкции, но Россия к ним присоединяться не обязана, и Саудовская Аравия, с которой Россия сотрудничает прежде всего по нефти, повлиять на это не сможет. Катар же заключил сделку с «Роснефтью», несмотря на санкции США, а сейчас ведет переговоры о покупке части ННК, которая вообще находится в санкционном списке. При заключении сделки этот вопрос сторонами, скорее всего, обговаривался». В технологическом и инфраструктурном плане Катар от соседей не зависит, реальную опасность может представлять только военное вмешательство, продолжает эксперт. А единственный негативный для России сценарий состоит в возможном выходе Катара из соглашения ОПЕК, считает Вахрамеев: «После разрыва дипломатических связей у Катара нет никаких препятствий для изменения своей доли добычи нефти, а соглашение ОПЕК, к которому еще и Россия присоединилась, расшатается еще больше. Правда, сам Катар примерно с 600 000 баррелей в сутки занимает в ОПЕК второе место с конца и на мировой спрос и предложение в ближайшее время не повлияет. Но в долгосрочной перспективе в случае выхода Катара из соглашения цены на нефть могут снизиться: даже в понедельник котировки сначала выросли, а сейчас они уже в минусе».