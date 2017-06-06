Конфликт арабских стран с Катаром может навредить России

Конфликт назревал давно и политика Катара была раздражающим фактором
Kamran Jebreili / AP
В понедельник Бахрейн, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Йемен и примкнувшие к ним Мальдивы заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром и намерении прервать с ним воздушное и морское сообщение. Все эти страны обвинили Катар в поддержке террористических группировок и попытках в сотрудничестве с Ираном повлиять на их внутреннюю политику. Помимо этого они сообщили, что их дипломаты покинут Доху, и дали гражданам Катара две недели на выезд. МИД Катара в ответ заявил, что у этого решения нет легитимных оснований и оно нарушает суверенитет эмирата.
Катар в последние полгода активно сотрудничает с Россией в нефтегазовой сфере. В декабре 2016 г. суверенный инвестфонд Qatar Investment Authority совместно с Glencore приобрел за 10,2 млрд евро 19,5%-ную долю в «Роснефти». А в начале июня 2017 г. стало известно, что этот фонд ведет переговоры о покупке 25%-ной доли в Независимой нефтегазовой компании (ННК) Эдуарда Худайнатова.
Не первый раз
В марте 2014 г. Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн уже отзывали из Дохи послов. Поводом для демарша стал тот факт, что Катар выразил поддержку президенту Египта Мохаммеду Мурси, победившему на выборах как кандидат от запрещенного в ОАЭ и Саудовской Аравии политического движения «Братья-мусульмане».
Конфликт назревал давно и политика Катара была раздражающим фактором, но до такой точки кипения доходит впервые, говорит бывший посол России в Саудовской Аравии Андрей Бакланов: «В основе конфликта сразу несколько факторов: и все более заметное стремление Катара играть с опорой на свои финансовые возможности ключевую роль в регионе, и несостыковки позиций правящих династий в Катаре и Саудовской Аравии. Однако новый опасный водораздел проводят внешние силы, в том числе и США, которые стремятся сыграть в регионе на противоречиях с Ираном». России этот политический кризис совсем ни к чему, убежден дипломат: «В последние годы наши отношения со странами Залива существенно продвинулись, да и с Ираном мы партнеры, в том числе и в Сирии, поэтому такая ситуация нашему курсу вредит».
На «Роснефть» или сотрудничество России и Катара в газовой сфере эта ситуация повлияет минимально, полагает портфельный управляющий GL Asset Management Сергей Вахрамеев: «Саудовская Аравия, Египет и другие арабские страны ввели своего рода мягкие санкции, но Россия к ним присоединяться не обязана, и Саудовская Аравия, с которой Россия сотрудничает прежде всего по нефти, повлиять на это не сможет. Катар же заключил сделку с «Роснефтью», несмотря на санкции США, а сейчас ведет переговоры о покупке части ННК, которая вообще находится в санкционном списке. При заключении сделки этот вопрос сторонами, скорее всего, обговаривался». В технологическом и инфраструктурном плане Катар от соседей не зависит, реальную опасность может представлять только военное вмешательство, продолжает эксперт. А единственный негативный для России сценарий состоит в возможном выходе Катара из соглашения ОПЕК, считает Вахрамеев: «После разрыва дипломатических связей у Катара нет никаких препятствий для изменения своей доли добычи нефти, а соглашение ОПЕК, к которому еще и Россия присоединилась, расшатается еще больше. Правда, сам Катар примерно с 600 000 баррелей в сутки занимает в ОПЕК второе место с конца и на мировой спрос и предложение в ближайшее время не повлияет. Но в долгосрочной перспективе в случае выхода Катара из соглашения цены на нефть могут снизиться: даже в понедельник котировки сначала выросли, а сейчас они уже в минусе».
Aliraza Khatri's Photography / Getty Images
Катар – государство на Ближнем Востоке, расположенное в северо-восточной части Аравийского полуострова. Площадь – 12 000 кв. км. Население – 2,2 млн человек (данные Всемирного банка на 2015 г.). В столице Дохе проживает около 400 000 человек. Для сравнения: площадь южного соседа и крупнейшего государства на Аравийском полуострове, Саудовской Аравии, – 15 млн кв. м, население – 31 млн человек. На фото: искусственный остров «Жемчужина Катара» в Дохе – землю на этом острове разрешили покупать иностранцам лишь в последние годы
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QATARI MINISTRY OF INFORMATION / AFP
Добыча нефти ведется в стране с 1935 г. (на фото: первый нефтепровод, построенный в 1955 г.). Катар – член ОПЕК с 1961 г. Доказанные запасы нефти – 2,7 млрд т – 1,5% от общемировых, а у Саудовской Аравии 36,6 млн т – 15,7% общемировых
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Wikipedia
При этом Катар – крупнейший экспортер СПГ в мире. В 2016 г. страна экспортировала примерно 77,2 млн т СПГ – треть мировых поставок, об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на данные International Gas Union. По запасам газа Катар третий в мире после Ирана и России – 24,5 трлн куб. м, большинство газа сосредоточено в офшорном Северном месторождении (данные BP)
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Olivier Polet / Corbis via Getty Images
По данным Всемирного банка на 2015 г., ВВП Катара – $164,6 млрд (2015 г.), экспорт – $77,3 млрд, при этом доля нефтегаза в нем составляет 37%. ВВП на душу населения – $68 765 (данные ОПЕК). У соседних ОАЭ – $38 649, Саудовской Аравии – $21 061. В рейтинге Doing Business у Катара 83-е место, из соседей он уступает ОАЭ (26-е), Бахрейну (63-е) и Оману (66-е)
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Tech. Sgt. Terrica Y. Jones/U.S. Air Force/REUTERS
В Катаре находится крупнейшая на Ближнем Востоке база ВВС США. На ней базируется 120 самолетов, включая бомбардировщики B-52 Stratofortress (на фото). США разместили их в Катаре в апреле 2016 г. для борьбы c террористами «Исламского государства» (запрещено в России)
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Wikipedia
База ВВС США расположена примерно в 30 км к юго-западу от Дохи, численность контингента – 11 000 военных (данные CNN). С нее осуществляются вылеты в Ирак, Сирию, Афганистан и другие страны
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Faisal Al Nasser / REUTERS
Крупнейшие публичные компании страны по размеру выручки в 2016 г.: Qatar National Bank ($11,7 млрд, капитализация $37,7 млрд, его офис на фото), Ooredoo Telecom ($8,9 млрд, капитализация $9,1 млрд), Commercial Bank of Qatar ($1,7 млрд, капитализация $3,4 млрд). Данные рейтинга Forbes «Крупнейшие публичные мировые компании - 2017»
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Mohammed Dubbous / REUTERS
Один из крупнейших арабских телеканалов Al Jazeera родом из Катара. По данным телекомпании, его смотрят 310 млн домохозяйств в 100 странах, вещание ведется на нескольких языках. У телеканала 70 редакций по всему миру, в том числе и в Москве
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Naseem Zeitoon / REUTERS
В конце ноября - начале декабря 2022 г. в Катаре пройдет чемпионат мира по футболу. На фото: строительство стадиона в Дохе
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Михаил Метцель/ТАСС
Крупнейшая сделка компании из Катара на российском рынке – покупка суверенным инвестфондом Qatar Investment Authority (QIA) совместно с Glencore 19,5%-ной доли в «Роснефти». Сумма сделки, объявленной в конце 2016 г., составила 10,2 млрд евро (на фото президент России Владимир Путин, главный исполнительный директор Glencore International Айвен Глазенберг и глава QIA Аль Тани – слева направо). В начале июня стало известно, что фонд ведет активные переговоры о покупке 25%-ной доли в Независимой нефтегазовой компанией (ННК) Эдуарда Худайнатова, рассказали «Ведомостям» четыре источника
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Kamran Jebreili / AP
Крупнейшая авиакомпания страны Qatar Airways сообщила 5 июня, что прекращает полеты в Саудовскую Аравию, передает Reuters. До этого полеты в Катар собрались прекращать эмиратские компании FlyDubai и Emirates, Air Arabia и базирующаяся в Абу-Даби авиакомпания Etihad Airways
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Ian Cumming / Getty Images
В краткосрочной перспективе Катар, располагающий существенными ресурсами, легко переживет кризис, отмечают в отчете аналитики Citigroup. Однако нынешнее противостояние они считают потенциально более опасным, чем разрыв дипломатических отношений рядом стран с марта по ноябрь 2014 г., поскольку сейчас уже применены экономические меры вроде отмены авиарейсов и закрытия границ. На фото торговый центр в Дохе
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Cultura RM Exclusive / Lost Horizon Images / Getty Images
В долгосрочной перспективе в Катаре могут вырасти цены на продовольствие, так как большая его часть импортируется по земле через Саудовскую Аравию, считают в Citi. Аналитики прогнозируют замедление роста экономики, сильно зависящей от строительства, которому нужны зарубежные компоненты и рабочая сила (в том числе для возведения объектов для ЧМ-2022). По их мнению, пострадает и банковский сектор, в котором внешняя задолженность и так выросла до $105 млрд (при валютных резервах ЦБ $34 млрд). Потери понесет бизнес Qatar Airways