Кризис вокруг Катара может осложнить ситуацию на мировом газовом рынке

На Катар приходится 15% всех закупок газа Японией REUTERS

В понедельник Бахрейн, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Йемен объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, который они обвинили в поддержке террористических группировок. Катар отверг эти обвинения. Обострение отношений на богатом нефтью Ближнем Востоке поначалу спровоцировало скачок котировок Brent до $50,48 с $49,95 за баррель на закрытии в пятницу. Однако затем они снова опустились, составив $49,43 к 19.30 мск.

Быстрое успокоение нефтяного рынка отражает тот факт, что Катар пусть и входит в ОПЕК, не является крупным нефтепроизводителем. В апреле он добывал 618 000 баррелей в день, около 2% совокупной добычи картеля.

Однако Катар – крупнейший игрок на мировом рынке СПГ. По данным Международного газового союза, в прошлом году она экспортировала 77,2 млн т, что составляет около 30% мировых поставок СПГ. Большая часть катарского газа добывается на крупном Северном месторождении. По размеру доказанных запасов страна уступает лишь России и Ирану, по данным BP.