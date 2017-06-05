Уже шесть стран и одно правительство Ливии разрывают дипломатические отношения с Катаром

Kamran Jebreili / AP

В ночь на 5 июня Бахрейн заявил о разрыве дипломатических отношений с Катаром и намерении прервать воздушное и морское сообщение с этой страной. Вскоре аналогичные заявления сделали Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Египет. Как сообщает «Аль-Арабия», затем к ним присоединился Йемен. Все эти страны обвинили Катар в поддержке террористических группировок и в попытках повлиять на их внутреннюю политику в сотрудничестве с Ираном. Вслед за ними о разрыве с Катаром объявил ливийский лидер генерал Халифа Хафтар, который противостоит поддерживаемому ООН правительству. Об этом сообщает «Аль-Джазира». ливийский лидер Хафтар

МИД Катара через несколько часов заявил, что у этого решения нет легитимных оснований и что оно нарушает суверенитет эмирата, передает АР. Одновременно ведомство заверило, что на жизни простых граждан это решение никак не скажется. «Доха сожалеет о решении Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейна разорвать отношения и считает эту меру неоправданной, основанной на голословных утверждениях», – цитирует это заявление ТАСС. Также в Дохе сожалеют «о закрытии границ с Саудовской Аравией, ОАЭ и Бахрейном».

Обвинения в адрес Катара

Бахрейн утром в понедельник обвинил Катар в поддержке вооруженных террористических группировок, в финансировании иранских группировок, которые пытаются устроить саботаж в Бахрейне, и в попытках подстрекательства через СМИ. Это говорилось в кратком заявлении МИД Бахрейна, которое передало государственное информационное агентство.

Эр-Рияд через государственное агентство SPA обвинил Доху в систематических попытках внести раскол в ряды саудовцев, подорвать суверенитет королевства и поддержке различных террористических и сектантских групп, которые пытаются дестабилизировать обстановку в регионе. Об этом сообщает «Аль-Арабия». В частности, Саудовская Аравия подозревает Катар в поддержке запрещенных в королевстве «Братьев-мусульман», «Исламского государства» (запрещено в России) и «Аль-Каиды» (запрещена в России) и в поддержке действующих в Саудовской Аравии проиранских террористических группировок.

ОАЭ в своем заявлении отметили, что Катар угрожает стабильности и безопасности в регионе и пытался манипулировать условиями ранее заключенных соглашений между странами Персидского залива.

Египет упрекнул Катар в поддержке «Братьев-мусульман».

Бахрейн, Саудовская Аравия, ОАЭ и Египет заявили, что их дипломаты покинут Катар, и дали гражданам Катара две недели на выезд, сообщает Reuters. ОАЭ, Египет и Бахрейн прервали воздушное и морское сообщение с Катаром, Саудовская Аравия закрыла и наземную границу. Саудовская Аравия, которая возглавляет международную коалицию, воюющую против повстанцев-хуситов в Йемене, также заявила, что катарский воинский контингент больше не будет участвовать в этой военной операции.

Базирующаяся в Абу-Даби государственная авиакомпания Etihad Airways заявила, что с 6 июня прервет полеты в Катар. «Аль-Арабия» сообщила о задержке и отмене многих рейсов в международном аэропорту Дохи. Затем стало известно, что полеты в Катар собрались приостановить эмиратские компании FlyDubai и Emirates, сообщает Reuters. Также со вторника приостанавливает полеты в Доху Air Arabia, которая пообещала уже купившим билеты пассажирам компенсировать затраты на билеты или предложить рейсы по другим направлениям. Затем Qatar Airways, одна из крупнейших авиакомпаний региона, через свой сайт сообщила, что прекращает полеты в Саудовскую Аравию, передает Reuters. Агентство напоминает, что самолеты этой компании регулярно пролетают через воздушное пространство королевства.

На этих новостях пошли вверх котировки нефти. Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures достигали утром в понедельник уровня в $50,48 за баррель, сообщает Reuters. В пятницу торги закрылись на уровне $49,95 за баррель. К 9.35 мск цена контрактов составляла $50,37 за баррель, к 10.58 мск – скорректировалась до $50,24 за баррель. Конфликт не сказался на поставках нефти, однако он создает риск перебоев экспорта сырья из региона, цитирует «Интерфакс» мнение экспертов. По данным минэнерго США, на долю Ормузского пролива, через который осуществляются поставки нефти с Ближнего Востока, приходится порядка 30% нефти, поставляемой морским путем. Катарский фондовый индекс QE All Share рухнул в ходе торгов на 7,6%, другие индикаторы рынка – Qatar Ex и QE TR – теряют более 7%, сообщает «Интерфакс».

Возможные последствия

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон не думает, что нынешнее обострение скажется на сотрудничестве в борьбе с «Исламским государством», но призвал страны Залива к урегулированию всех разногласий через диалог. Как передает Fox News, руководитель госдепартамента прокомментировал ситуацию в Австралии, где находится с визитом. По его словам, было заметно, что взаимное недоверие между этими странами назревало достаточно долгое время и сейчас оно «вскипело» и дошло до градуса, когда пришло время все разногласия разрешить. «Мы, конечно же, будем приветствовать решение сторон сесть за стол переговоров для урегулирования разногласий», – сказал он. У США в регионе есть несколько военных баз, в том числе под вопросом оказывается положение американских военных на авиабазе «Аль-Удейд» в Катаре. В Центральном командовании пока не ответили на запрос Reuters о возможных последствиях нынешних политческих решений. Также не ответил на запрос агентства 5-й флот ВМС США, базирующийся в Бахрейне.

Закрытие границ и разрыв дипломатических связей не является способом выхода из кризиса, заявил замруководителя аппарата президента Ирана Хасана Роухани Хамид Абуталеби. По его убеждению, агрессия выльется в нарастание нестабильности. Его цитирует Reuters.

Если границы с Катаром будут закрыты достаточно продолжительное время, это может сказаться на проведении чемпионата мира по футболу 2022 г. в этой стране, сказал Reuters эксперт по странам Залива американского Baker Institute Кристиан Ульриксен.

Россия не видит больших рисков срыва сделки по сокращению добычи странами ОПЕК и не-ОПЕК из-за нынешних решений, сообщил «Интерфаксу» источник, близкий к российскому Минэнерго. «Например, Иран и Саудовская Аравия в начале 2016 г. разорвали друг с другом дипломатические отношения, но это не помешало сделке», – сказал он и добавил, что эта проблема все же будет обсуждаться на ближайшем заседании министерского мониторингового комитета в июле. Официальный представитель министерства от комментариев отказался.

История обострения

Обострение отношений на Ближнем Востоке началось с появления на сайте государственного катарского информационного агентства комментариев от имени эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани о поддержке Ирана, «Хезболлы» и Израиля и о том, что президент США Дональд Трамп долго у власти не удержится. Доха заявила, что сайт агентства был взломан и комментарии – фальшивка, не имеющая никакого отношения к эмиру. Однако соседи Катара отреагировали на инцидент резко и заблокировали на своих территориях вещание катарских СМИ, включая телеканал «Аль-Джазира». Кризис обострился после визита Трампа в регион. АР напоминает, что арабские страны давно критиковали Катар за поддержку радикальных исламистов, в частности суннитского политического движения «Братья-мусульмане», которое запрещено в ОАЭ и Саудовской Аравии. В марте 2014 г. Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн отзывали из Дохи послов после того, как Катар выразил поддержку президенту Египта Мохаммеду Мурси, который участвовал в выборах как кандидат от «Братьев-мусульман», послы затем вернулись в Катар, и до морской и воздушной блокады Катара дело не доходило.

Катар неоднократно отрицал, что финансирует экстремистов. АР отмечает, что страна остается ключевым «финансовым покровителем» сектора Газа, которым сейчас руководит «Хамас», в Катаре с 2012 г. живет лидер «Хамаса» Халед Машаль.