Россия и Саудовская Аравия нашли взаимные интересы

Компании говорили о совместном проекте по маркетингу нефти Максим Стулов / Ведомости

На минувшей неделе председатель совета директоров Saudi Aramco Халед аль-Фалих (он также занимает должность министра нефти Саудовской Аравии) приехал в Россию. Он встретился с топ-менеджментом «Роснефти», «Газпром нефти» и «Лукойла», а также с министром энергетики Александром Новаком, следует из сообщений компаний, заявлений самих менеджеров.

По итогам визита стало известно, что Суверенный фонд Саудовской Аравии (Public Investment Fund, PIF) и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) планируют создать совместный инвестфонд на $1 млрд. Фонд будет инвестировать в нефтесервисные компании, в том числе и российские, помогая им выходить на иностранные рынки, в том числе и на рынки Саудовской Аравии, сказал аль-Фалих в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Представитель РФПИ на вопросы «Ведомостей» не ответил, а собеседник, близкий к фонду, сказал, что параметры пока определяются. «Точно неизвестно, кто и какой вклад внесет в фонд», по его словам, это предмет дополнительных договоренностей.

Аль-Фалех подтвердил готовность изучить возможность инвестировать в Eurasia Drilling пишет ТАСС.

В четверг топ-менеджер Saudi Aramco посетил научно-технический центр «Газпром нефти». После визита предправления компании Александр Дюков рассказал, что стороны обсуждали возможность технологического сотрудничества с Saudi Aramco и вполне готовы договориться с ними.

«Возможность для технологического сотрудничества очень большая, от карбонных коллекторов до…. Там список технологий на целую страницу», - сказал он, но перечислять не стал.

Встреча была и в «Лукойле»: компании говорили о совместном проекте по маркетингу нефти, рассказал президент компании Вагит Алекперов на ПМЭФе, передает RNS. По словам Алекперова, «Лукойл» хочет покупать саудовскую нефть и перебрасывать ее на свои НПЗ в Европе, «чтобы делать «микс» на заводах в Европе». Стороны решили провести «качественный анализ» двух типов нефти, чтобы определить, подойдут ли они для переработки как добавка к нефти Urals, рассказал Алекперов. «Роснефть» подробности переговоров раскрыть отказалась.

Министр энергетики Александр Новак на сессии Петербургского экономического форума не исключил участия российских инвесторов в готовящемся IPO Saudi Aramco. Россия и Саудовская Аравия будут наращивать сотрудничество в самых разных областях, в том числе в электроэнергетике, научных технологиях, разведке, добыче нефти и ее переработке. «Сделка [о сокращении добычи] когда-то закончится, а сотрудничество с Саудовской Аравией будет продолжаться», – заключил Новак.