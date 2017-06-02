Сечин: Несмотря на соглашение с ОПЕК участники рынка готовятся нарастить добычу

Сечин назвал одно из наиболее значимых грядущих событий в мировой энергетике Михаил Метцель/ТАСС

Соглашение стран ОПЕК с не входящими в картель государствами о сокращении добычи дает рынку нефти передышку, но вряд ли приведет к долгосрочной стабилизации, считает главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. Он заявил это на энергетической сессии Петербургского международного экономического форума. В частности, по его словам, уже к середине 2018 г. сокращение добычи может быть в значительной мере компенсировано ростом добычи сланцевой нефти в США, передает корреспондент «Ведомостей». Договоренность, «основной вклад в которую вносят Саудовская Аравия и Россия», сложно считать системными мерами, эффект от которых будет долгосрочным.

При этом он убежден, что все участники рынка уже готовятся увеличить объемы добычи и усилить борьбу за рынки сбыта. «Ряд крупных производителей, которые не участвуют в данных договоренностях, активно используют конъюнктуру для усиления собственной рыночной позиции, что скорее создает предпосылки для новой нестабильности, нежели для выхода на траекторию», - цитирует Сечина ТАСС.

Можно констатировать, что низкие цены на нефть пришли надолго, заявил Сечин. Долгая балансировка рынка нефти на уровне $40 за баррель выведет половину производств на уровень убыточности, предупредил руководитель «Роснефти». Достигнутый уровень в $50 за баррель, по его оценке, полезен для российского бюджета, но это состояние рынка он не считает устойчивым.

Устойчивость российской нефтедобычи была недооценена рынком, считает он. По его словам, по объемам добычи нефти (210 млн т в год) «Роснефть» превосходит многие страны мира. Компания в прошедшем году продолжила активно формировать региональные и глобальные партнерства и развивать интеграционные связи со странами Европы, Африки и АТР, отметил ее руководитель. По его словам, «Роснефть» сейчас наращивает поставки в Японию и Южную Корею. Он также сообщил, что закрытие сделки по покупке доли в индийской Essar Oil будет в ближайшие дни. Еще Сечин сказал, что «Роснефть» приветствует инициативу по внедрению налога на добавленный доход в нефтяной отрасли.

По оценке Сечина, за период последнего кризиса значительно снизились объемы инвестиций в новые проекты, это скажется на нефтяной отрасли в мире в ближайшие годы. В 2016 г. операционные и капитальные затраты в мировой разведке и добыче составили около $860 млрд, что на 33% ниже, чем в 2014 г. ($1,3 трлн). Прежде всего компании сокращали бюджеты на разведку. В результате прирост запасов нефти не компенсировал добычу. Количество запущенных крупных нефтяных проектов в 2015-2016 гг. сократилось в 4-5 раз по сравнению с уровнем 2008-2012 гг., снизившись до минимальных значений, наблюдавшихся только в конце 1990-х и начале 2000-х гг., когда цена нефти составляла всего $20-25 за баррель. «Отрасль потеряла 2-3 года эффективной геологоразведки, которые на горизонте 5-7 ближайших лет могут сказаться дисбалансом в соотношении мирового спроса и предложения», - цитирует его «Интерфакс».

Сечин также отметил стирание грани между частным и публичным сектором в отрасли. По его словам, «даже частные компании в результате применения санкционных механизмов регулирования вынуждены участвовать в политических процессах» (цитата «Ведомостей»).

Сечин особо отметил ситуацию в США. Реакция сланцевой добычи в этой стране даже после снижения цен ниже точки безубыточности была замедленной, и только в конце 2015 г. падение объемов добычи стало отчетливо проявляться, сообщил он. Общая добыча жидких углеводородов в США в условиях кризиса снизилась примерно на 0,8-1 млн б/с, говорится в его докладе. Положение в сланцевой отрасли США Сечин считает «по-прежнему очень неоднородным», на многих месторождениях продолжается стагнация или спад, но появились и лидеры роста - прежде всего Пермский бассейн. С восстановлением активности в сланцевой отрасли «мы стоим на пороге довольно заметного роста затрат, обусловленного увеличением спроса на услуги сервисных компаний и потребностью в значительных инвестициях», считает руководитель «Роснефти».

Конкуренция в нефтяной отрасли и вокруг нее будет увеличиваться, считает Сечин, растет роль повышения эффективности управления бизнесом и качества принимаемых корпоративных решений. Не очевидно, что крупные нефтяные мейджоры будут самыми лучшими покупателями традиционных ресурсов; национальные компании вполне конкурентоспособны с ними и уже приобрели необходимые опыт и компетенции при реализации крупных и сложных проектов, добавил он. Вклад национальных компаний в мировую добычу более чем в три раза превышает долю мейджоров, говорится в его докладе.

Об энергосберегающих технологиях Сечин говорил сдержанно. По его данным, электромобили не пользуются ожидаемым спросом в таких ключевых экономиках, как Германия и другие крупные страны Евросоюза, что ставит под сомнение возможность того взрывного роста спроса, про который говорили некоторые аналитики. Есть у топ-менеджера «Роснефти» и «безусловные вопросы по бизнес-состоятельности стратегии Tesla». Он сомневается в адекватности оценки капитализации Tesla - оценка базируется на крайне агрессивных планах по росту продаж – ежегодный темп прироста в 90% в течение 4 лет для достижения цели в 1 млн автомобилей в год.

Важным фактором как для ОПЕК в целом, так и для Саудовской Аравии как крупнейшего участника организации, в частности, Сечин считает предстоящее IPO холдинга Saudi Aramco. Уже сейчас можно утверждать, что оно станет одним из значимых событий в мировой энергетике, уверен он.