Глубоководная нефтедобыча рентабельна и при $50 за баррель – Wood Mackenzie

Проекты на шельфе размораживаются и могут представлять дополнительную угрозу для ОПЕК и цен на нефть

Повышение эффективности проектов позволило опустить уровень рентабельности добычи на многих глубоководных скважинах в Мексиканском заливе ниже $40 Sean Gardner / REUTERS

Себестоимость добычи нефти на глубоководном шельфе снижается, поскольку производители сокращают затраты, оптимизируя операции и активизируя работы на наиболее эффективных скважинах. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на расчеты консалтинговой компании Wood Mackenzie. По ее оценке, к следующему году некоторые проекты могут стать рентабельны при цене нефти $50 за баррель, тогда как в I квартале этого года средняя себестоимость составляла около $62, а в 2014 г. – $75 за баррель.

Страны ОПЕК и другие нефтепроизводители, включая Россию, которые присоединились к картелю в рамках соглашения по сокращению добычи с целью убрать с рынка избыточные запасы нефти, считают своими основными конкурентами сланцевых добытчиков в США. Именно их действия привели к возникновению избытка нефти, из-за чего цена Brent рухнула со $115 в июне 2014 г. до $27,1 в январе 2016 г. Несмотря на падение цен сланцевый сектор в США выжил, и сейчас добыча там возвращается к рекордному докризисному уровню.

По последним данным Управления энергетической информации США (EIA), добыча в стране составляет 9,3 млн баррелей в день, что на 6,3% больше, чем годом ранее. Пик на уровне 9,6 млн был зафиксирован в июне 2015 г. По прогнозу EIA, средняя добыча в текущем году составит 9,3 млн, а в следующем – 10 млн баррелей в день.

Но опасность для стран ОПЕК и цен на нефть может крыться и в другом месте, считают эксперты Wood Mackenzie. Проекты на глубоководном шельфе были заморожены первыми после падения цен, потому что у них себестоимость добычи была самой высокой, отмечает Ангус Роджер, директор по анализу добывающего сектора в Азиатско-Тихоокеанском регионе. «Теперь, в 2017 г., мы видим признаки того, что лучшие из них возобновляют работу», – цитирует его Bloomberg.

Рост глубоководной добычи к 2022 г. может превысить 1 млн баррелей в день, написали в недавнем отчете аналитики Citigroup.

Royal Dutch Shell в феврале одобрила глубоководный проект Kaikias в Мексиканском заливе, заявив, что его себестоимость будет ниже $40 за баррель. Повышение эффективности структуры проектов и технологий позволило опустить уровень рентабельности добычи на многих скважинах в заливе ниже $40, говорится в майском отчете BMI Research. В ближайшие три года могут быть одобрены восемь проектов на шельфе с себестоимостью ниже $50, говорится в презентации крупнейшего подрядчика офшорного бурения Transocean, на которую ссылается Bloomberg.

Продления до марта 2018 г. соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи на 1,8 млн баррелей в день может оказаться недостаточно для балансировки рынка, полагают некоторые аналитики. После саммита ОПЕК 25 мая JPMorgan Chase снизил прогноз средней цены Brent в 2018 г. на $10 до $45 за баррель, WTI – на $11 до $42 за баррель.

«США и ОПЕК как будто едут на двухместном велосипеде. ОПЕК решила продолжать двигаться по инерции, чтобы посмотреть, не выдохнутся ли США. Но мы не демонстрируем никаких признаков усталости, – говорит Адам Уайз, старший управляющий директор по природным ресурсам в John Hancock Financial Services (цитата по The Wall Street Journal). – Американские нефтепроизводители очень хорошо набили руку в том, чтобы делать больше меньшими средствами».

Цена Brent на этой неделе падала ниже $50, а по данным на 19.45 мск четверга торговалась на уровне $51,1. WTI стоила $48,9 за баррель.