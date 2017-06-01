Reuters: руководители «Роснефти» и Saudi Aramco обсудили возможное сотрудничество в Индии и Индонезии

Руководители «Роснефти» и Saudi Aramco Игорь Сечин и Амин Нассер обсуждали возможности сотрудничества в странах Азии, например в Индонезии и Индии, а также на других рынках. Это Reuters сообщили два источника, информированные о ходе беседы. Других подробностей они не раскрыли. Агентство отмечает, что любое сотрудничество между крупнейшими экспортерами нефти России и Саудовской Аравии будет беспрецедентным, а сама встреча между людьми, которые руководят нефтяными империями двух стран, равносильна «томам, которые можно написать о новых отношениях двух энергетических сверхдержав».

Нассер провел для Сечина экскурсию по штаб-квартире Saudi Aramco, говорят источники.

Саудовская нефтяная компания официально подтвердила факт встречи, но отказалась раскрыть другие детали этих закрытых переговоров.

Это была первая официальная встреча главного исполнительного директора «Роснефти» и президента и гендиректора Saudi Aramco, отмечает Reuters. Агентство напоминает, что в прошлом подобная разрядка в отношениях Москвы и Эр-Рияда была немыслимой, еще год назад диалога между сторонами буквально не было. Теперь, по мнению Reuters, мир будет внимательно следить за развитием этих отношений.

30 мая «Роснефть» сообщила о переговорах Сечина и председателя совета директоров Aramco Халида Аль Фалиха. Из пресс-релиза следовало, что они обсудили сотрудничество в сферах разведки и добычи, нефтепереработки и нефтехимии, в газовых и СПГ-проектах, розничном бизнесе и трейдинге.