«Роснефть» и Saudi Aramco обсудили сотрудничество в добыче нефти, переработке и СПГ-проектах

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин и председатель совета директоров Saudi Aramco Халид Аль Фалих обсудили перспективы сотрудничества компаний, говорится в сообщении «Роснефти».

В частности, они обсудили сотрудничество в сферах разведки и добычи, нефтепереработки и нефтехимии, газовых и СПГ-проектах, розничном бизнесе и трейдинге.

Также Сечин и Аль Фалих выразили удовлетворение результатами заседания ОПЕК, прошедшего 25 мая. По словам Сечина, «совместные усилия по стабилизации мирового нефтяного рынка обеспечат благополучие и процветание России и Саудовской Аравии».