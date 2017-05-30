Путин во вторник примет второго наследного принца, министра обороны Саудовской Аравии

Президент России Владимир Путин примет во вторник в Кремле второго наследного принца, министра обороны Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В последний раз они встречались в сентябре прошлого года на полях саммита «двадцатки» в Китае. Тогда и была достигнута договорённость о сотрудничестве двух стран с целью устранения избытка нефти на мировом рынке.

Одной из центральных тем встречи президента России и саудовского принца стала также ситуация в Сирии.