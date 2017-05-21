Визит Дональда Трампа в Саудовскую Аравию может девальвировать достижения России в Сирии

Президент США Дональд Трамп в воскресенье в Саудовской Аравии призвал арабские страны истребить радикалов и обвинил Иран в нестабильности в регионе. В ходе этого визита с Эр-Риядом были подписаны сделки на общую сумму $350 млрд, включая самый крупный в истории США контракт на поставку вооружений стоимостью $110 млрд. По словам госсекретаря США Рекса Тиллерсона, контракт направлен против «пагубного» влияния Ирана.

Начавшееся в пятницу первое зарубежное турне Трампа продолжится в понедельник поездкой в Израиль, в четверг он посетит саммит НАТО, а затем – саммит G7 в Италии. Выбор Ближнего Востока для первого визита уже стал разрывом шаблона для американской дипломатии: обычно президенты США впервые выезжали к соседям (чаще всего в Канаду или Мексику) или в Европу. Другой особенностью визита стала его дата: Трампа уже окрестили «президентом-домоседом», ведь он дольше всех за полвека откладывал первую поездку за рубеж. Теперь же американские СМИ обвиняют Трампа в том, что он бежит от домашних проблем: уволенный недавно директор ФБР Джеймс Коми согласился свидетельствовать в сенате по делу о связи кампании Трампа с Россией, а ряд конгрессменов призвали к импичменту президента.

Даты подобных визитов заранее могут не раскрываться, а сам визит был подготовлен очень тщательно, поэтому обвинения в уходе от внутренних проблем необоснованны, считает бывший посол России в Саудовской Аравии Андрей Бакланов: «Этот визит раскрывает механику действий Трампа – сначала он проявлял пристальное внимание к Ирану, искусственно завышал эту проблематику, а в итоге это стало поводом, который позволит продавать больше американского оружия и обеспечивать промышленность заказами. Цифры кажутся завышенными, я бы оценил сделку на уровне $45–47 млрд, ведь целью было именно начать предметные переговоры, и пока не ясно, приведет ли это к реальным продажам».

Визит Трампа значит очень многое для России и ее позиций в Сирии, убежден руководитель Центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады РАН Александр Шумилин: «Эр-Рияд и Вашингтон были и остаются партнерами на видимую перспективу, и все игры Владимира Путина с принцами в попытке перетянуть их на свою сторону теперь ушли в прошлое. Самое главное – этот визит знаменует возвращение США в регион и в Сирию в качестве традиционно сильного игрока и девальвирование достижений – реальных или в кавычках – России в Сирии». Удары США по сирийским проправительственным силам на прошлой неделе и не такая резкая, как обычно, реакция на это в Москве тоже показывают, что Кремль задумался, считает эксперт: «В Москве думали, что набирают очки за счет применения силы в Сирии, но удар американцев акцент сместил». И для Вашингтона, и для Эр-Рияда президент Сирии Башар Асад неприемлем, добавляет Бакланов: «В Сирии ставки в геополитическом плане не так уж высоки, просто сейчас именно там настолько явно сталкиваются интересы США, России и других игроков, и никто свои позиции сдавать не хочет».