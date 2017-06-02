Новак: Российские инвесторы могут принять участие в IPO Saudi Aramco

Российские инвесторы могут подумать о возможном участии в приватизации Saudi Aramco, когда определятся окончательные условия ее размещения, заявил министр энергетики Александр Новак. Он сказал это «Прайму» на Петербургском международном экономическом форуме. «Да, действительно, разговоры об этих планах Королевства Саудовской Аравии активно ведутся. Условия, цена вопроса пока неизвестны. После того как будут официально объявлены условия приватизации этой крупнейшей компании, наши инвесторы могут подумать и о возможном участии в этом процессе», - сказал он.

Первое публичное размещение крупнейшей нефтедобывающей компании в мире намечено на 2018 г.

30 мая «Роснефть» сообщила о переговорах своего главного исполнительного директора Игоря Сечина и председателя совета директоров Saudi Aramco Халида Аль Фалиха. Из пресс-релиза следовало, что они обсудили сотрудничество в сферах разведки и добычи, нефтепереработки и нефтехимии, в газовых и СПГ-проектах, розничном бизнесе и трейдинге.

1 мая Reuters сообщил о первых официальных переговорах Сечина и президента и гендиректора Saudi Aramco Амина Нассера. Источники агентства сообщили, что обсуждались возможности сотрудничества в странах Азии, например в Индонезии и Индии, а также на других рынках. Агентство отмечает, что любое сотрудничество между крупнейшими экспортерами нефти России и Саудовской Аравии будет беспрецедентным, а сама встреча между людьми, которые руководят нефтяными империями двух стран, равносильна «томам, которые можно написать о новых отношениях двух энергетических сверхдержав». Нассер провел для Сечина экскурсию по штаб-квартире Saudi Aramco, говорят источники. Саудовская нефтяная компания официально подтвердила факт встречи, но отказалась раскрыть другие детали этих закрытых переговоров.