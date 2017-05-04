Саудовская Аравия намерена продолжать реформы

Новая система госпомощи беднейшим жителям смягчит последствия следующего раунда налоговых реформ
Kamran Jebreili / AP
Начавшийся в 2014 г. обвал цен на нефть вынудил Саудовскую Аравию пересмотреть экономическую модель. Год назад заместитель наследного принца Мухаммад ибн Салман представил амбициозный план снижения зависимости от экспорта нефти и сокращения бюджетного дефицита. Переход оказался непростым, так как саудовцы привыкли к щедрым госсубсидиям и дотациям. Но несмотря на недовольство населения, власти обещают продолжать реформы.