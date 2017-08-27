Ливан объявил о прекращении огня против ИГ на границе с Сирией

Армия Ливана объявила о прекращении огня против боевиков запрещенной террористической организации «Исламское государство» на границе с Сирией, сообщает агентство EFE. По его данным, режим вступил в силу в воскресенье в 07.00 мск.

Цель данного шага — «проложить путь к финальной стадии переговоров» для освобождения девяти ливанских военных, попавших в плен ИГ в 2014 г.

Ливанская армия 19 августа начала наступление на позиции ИГ. В свою очередь ливанское шиитское движение «Хезболла» сообщило о согласованном с Дамаском наступлении против ИГ со стороны Сирии.