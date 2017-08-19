Ливан объявил о начале наступления на позиции ИГ на границе с Сирией

Армия Ливана начала наступление на позиции запрещенной террористической организации «Исламское государство» на северо-восточной границе с Сирией. Об этом пишет ливанская газета Daily Star со ссылкой на официальное заявление.

В свою очередь ливанское шиитское движение «Хезболла» сообщило о согласованном с Дамаском наступлении против ИГ со стороны Сирии, говорится в сообщении.

По данным издания, ливанская армия атакует позиции ИГ вблизи населенного пункта Раас-Баалбек с использованием ракет, артиллерии и вертолетов.