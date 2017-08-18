ВКС России за неделю уничтожили более 730 объектов террористов в Сирии

Самолеты ВКС России за неделю совершили более 290 боевых вылетов в Сирии, сообщает Министерство обороны. Было уничтожено более 730 объектов международных террористических группировок. Также было совершено более 120 вылетов беспилотников на разведку.

В военном ведомстве сообщили, что правительственные силы Сирии при поддержке ВКС России установили полный контроль над рядом высот в районе населенных пунктов Хсайя и Эс-Саваннет. Завершается окружение крупной группировки боевиков запрещенного «Исламского государства» в районе города Акербат, провинции Хама.

Боевики ИГ пытаются бежать из окружения в Дейр-Эз-Зор. Чтобы это предотвратить, авиация ВКС России круглосуточно ведет воздушную разведку с применением беспилотных средств, выявляя и уничтожая бронетехнику, пикапы с тяжелым вооружением и автомобильный транспорт террористов.

Кроме того, сообщается, что военнослужащие российского Центра по примирению обеспечили за минувшие сутки безопасность трех гуманитарных конвоев, организованных по линии ООН, всего по линии организации проведено четыре гуманитарных акции.