Минобороны России рассказало о «виртуозной» операции в Сирии

Минобороны России сегодня раскрыло подробности субботней десантной операции в Сирии, последовавшей за захватом правительственными войсками ключевого города Эс-Сухны в провинции Хомс.

«В ночь на 12 августа, впервые с момента начала боевых действий против [запрещенной в России] террористической группировки ИГИЛ на территории Сирии, правительственным силам удалось организовать и провести виртуозную операцию по высадке тактического десанта в тылу боевиков с последующим разгромом и захватом н. п. Эль-Кдер (около 120 км западнее г. Дейр-эз-Зор)», - пишет Минобороны.

Операция была спланирована и проведена при участии российских военных советников. Руководил ей один из самых известных сирийских военачальников – генерал Сухел Хасан. По данным Минобороны, огневую подготовку мест высадки десанта обеспечила реактивная артиллерия сирийской армии и вертолеты Ка-52 ВКС России с системами ночного видения.

«Десант высадился у населенных пунктов Хирбет Микман и Эль-Кдер в провинции Ракка, расположенных в 20 км от линии фронта. После мощных огневых ударов высадившиеся десантники, пройдя по высохшему руслу реки к н. п. Эль-Кдер, захватили господствующую высоту и начали штурм населенного пункта», - пишет Минобороны. Десантники под личным руководством генерала Сухела Хасана, не понеся потерь, уничтожили штаб и склады боевиков, подбили два танка и три единицы бронетехники и продержались до подхода основных сил утром 12 августа.

«Деморализованные и потерявшие боеспособность террористы отступили из данного района. Под контроль сирийской армии перешло в общей сложностью около 60 кв. км, три населенных пункта, а также два нефтяных месторождения», - пишет Минобороны России.