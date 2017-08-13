Подконтрольные Дамаску территории увеличились в 2,5 раза

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AP

За последние два месяца сирийские правительственные силы сумели увеличить контролируемую территорию в 2,5 раза, рассказал министр обороны России Сергей Шойгу.

«У сирийской армии успехи действительно серьезные. За последние два месяца освобождена территория большая, чем была под контролем сирийского правительства на момент вхождения туда [ВКС РФ в 2015 г.]. То есть фактически мы сделали ее в 2,5 раза больше, чем была до этого. Мы – я имею в виду сирийская армия при нашей поддержке», – сказал Шойгу в интервью телеканалу «Россия 24».

Основная причина успехов сирийской армии – создание зон деэскалации, что позволило высвободить силы для борьбы с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России), уверен министр. Шойгу отметил, что на момент появления «наших Воздушно-космических сил (ВКС), наших спецов» в Сирии параллельно шли две войны: «Одна война - с террористами, вторая война - гражданская, война оппозиции с властью».

«Тогда мы начали убеждать наших американских коллег в том, что надо отделить террористов от оппозиции, чтобы понимать, куда бить. Если помните, мы почти год упражнялись, но ничего не добились», – сказал министр (цитата по «Интерфаксу»).