Минобороны России подтвердило освобождение Эс-Сухны от ИГ

В Минобороны России сообщили, что сирийский город Эс-Сухна полностью освобожден от террористов «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России). «Освобождение от террористов ИГ Эс-Сухны открывает возможности сирийским правительственным войскам для наступления и деблокирования города Дэйр-эз-Зор», - заявили в военном ведомстве. Город был взят 13 августа сирийскими правительственными силами и отрядами народного ополчения при поддержке российской боевой авиации.

Сообщения об освобождении Эс-Сухны появились еще в субботу. «К 10 августа подразделения вооруженных сил Сирийской Арабской Республики в ходе решительных действий овладели прилегающими стратегически важными высотами и заблокировали город», - отметили в Минобороны России.

За прошедшие сутки террористов удалось выбить из северных и западных кварталов города. «К 7.00 утра 13 августа в результате упорных боев подразделения сирийских вооруженных сил освободили от террористов центральную и южную части Эс-Сухны, установив полный контроль над городом», - добавили в Минобороны.