WSJ: члены ИГ использовали Ebay и PayPal для перевода денег в США

Боевики террористической группировки «Исламское государство», деятельность которой запрещена в России, с помощью интернет-аукциона Ebay и платежной системы PayPal отправляли сообщникам в США денежные средства для организации терактов, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на документы ФБР.

Денежные переводы получал гражданин США Мухаммед Эльшинави (30 лет). Мужчину арестовали более года назад в штате Мэриленд. Эльшинави, как считает следствие, был связан с ИГ и получал деньги от террористов через PayPal якобы за продажу принтеров на Ebay.

Выявленная схема перевода денег использовалась и другими членами террористической группировки. Эти операции осуществлялись под надзором высокопоставленного члена ИГ в Сирии Сифула Суджана, который на данный момент ликвидирован. Эльшинави признался следователям в том, что должен был использовать полученные от ИГ средства на «операционные расходы» - планирование и организация терактов. Всего он получил от террористов $8700 (пять денежных переводов). На допросах задержанный говорил, что не собирался устраивать теракты на полученные деньги, а брал их у «воров».