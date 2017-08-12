ИГ потеряло важный опорный пункт в Сирии

Эс-Сухна, находящаяся в 70 км от Пальмиры, была последним крупным оплотом ИГ в провинции Хомс и накануне была взята после ожесточенных боев на подходах к городу и недельной осады Hassan Ammar / AP

Правительственная армия Сирии успешно развивает наступление в провинции Хомс после захвата стратегического опорного пункта Эс-Сухна запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ). Эс-Сухна, находящаяся в 70 км от Пальмиры, была последним крупным оплотом ИГ в провинции Хомс и накануне была взята после ожесточенных боев на подходах к городу и недельной осады.

«РИА Новости» сообщило со ссылкой на сирийский военный источник, что отряд сирийской армии успешно десантировался в тылу боевиков ИГ границе провинций Хомс и Ракка и освободил несколько поселений. По его данным, деcант забросили на 20 км в тыл ИГ к югу от поселения Аль-Кадир на границе провинций Хомс и Ракка. Затем группа продвинулась еще на 21 км и освободила поселения Хурбет Мекман и Аль-Кадир.

После захвата Эс-Сухны очевидной целью большого наступления сирийских правительственных войск и оппозиции становится столица одноименной провинции Дейр-эз-Зор - последний крупный опорный пункт ИГ на территории Сирии. Подразделения правительственных войск держатся в городе в осаде ИГ с 2014 г.

По данным иранских СМИ, на другом фронте ВС Сирии впервые с начала гражданской войны в стране в 2011 г. вышли к границе с Иорданией на 30-километровом участке в районе города Эс-Сувайда.

С начала 2017 г. ИГ потерпело уже несколько тяжелых поражений - так, после нескольких месяцев изнурительных боев был взят Мосул. Именно отсюда 28 июня 2014 г. Абу Бакр аль-Багдади выступил со своей речью в мечети ан-Нури, после чего началась экспансия исламистов по территории Сирии и Ирака. На другом фронте сирийские курды при поддержке Вашингтона взяли Ракку.