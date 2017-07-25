Число боевых вылетов российской авиации в Сирии сократилось

По мнению исследователя локальных конфликтов Антона Лаврова, примерно 30 вылетов в день, о которых заявил генерал Рудской, – это достаточно ограниченный уровень авиационной поддержки Андрей Лузик / ТАСС

Начальник Главного оперативного управления российского Генштаба генерал Сергей Рудской заявил в понедельник на брифинге в Москве, что за два последних месяца правительство Сирии увеличило подконтрольную ему территорию почти вдвое. Было освобождено преимущественно от боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России) 20 000 кв. км, что составляет 40% подконтрольной сейчас Дамаску территории. По словам Рудского, значительную роль в этих успехах сыграли Воздушно-космические силы России, которые за эти два месяца совершили 2010 боевых вылетов и нанесли 5850 авиационных ударов.

По мнению исследователя локальных конфликтов Антона Лаврова, примерно 30 вылетов в день, о которых заявил генерал Рудской, – это достаточно ограниченный уровень авиационной поддержки со стороны российской авиагруппировки. На пике интенсивности боевого применения в конце 2015 – начале 2016 г. российская авиация совершала по 60–70, а иногда и по 100 вылетов в сутки, поясняет Лавров. Это снижение можно объяснить тем, что российская авиация поддерживает наступающие на позиции ИГ правительственные силы и не проявляет активности в других регионах, а это, в свою очередь, частично связано с достигнутыми соглашениями о создании в Сирии зон деэскалации, считает эксперт.

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Генерал Рудской также отметил, что недавнее соглашение с США о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии выполняется и на въезде в нее уже развернуто два контрольно-пропускных пункта (КПП) и 10 наблюдательных постов военной полиции Вооруженных сил России. Два КПП и четыре поста военной полиции развернуты и в зоне деэскалации «Восточная Гута» севернее Дамаска, договоренность о границах которой была достигнута в конце прошлой недели, а во вторник в эту зону российская армия доставит гуманитарную помощь. О границах зоны деэскалации в Идлибе, по словам генерала Рудского, сейчас идут переговоры.

Говоря о действиях против ИГ, генерал Рудской заявил, что наступление сирийских войск ведется по нескольким направлениям, в том числе в целях деблокирования города Дейр-эз-Зора, окруженного боевиками уже несколько лет. По мнению полковника запаса Виктора Мураховского, скорость этого наступления будет зависеть от выбранной боевиками тактики: если они окажут активное сопротивление в населенных пунктах, то, скорее всего, продвижение будет медленным. Если же они предпочтут раствориться среди населения, то операция закончится быстрее, но все равно потребуется зачистка местности.