Минобороны за неделю насчитало 16 разведывательных полетов у границ России

В Министерстве обороны России сообщили, что за неделю у российских границ были зафиксированы 16 летательных аппаратов, которые вели воздушную разведку. Чьи именно это были аппараты, в военном ведомстве не уточнили. Самолеты дежурных сил противоракетной обороны восемь раз вылетали на перехват.

По словам гендиректора альянса авиационных технологий «Авинтел» Виктора Прядки, страны, в пользу которых самолеты производят разведку, этот факт, как правило, отрицают. «Так было всегда. Даже когда в 60-е гг. летал самолет Lockheed U-2 над всей территорией нашей страны и углублялся настолько, что пролетал над Свердловском, Москвой, Ленинградом, американцы отрицали это до того момента, как в 1960 г. самолет был сбит», — сказал эксперт в эфире радиостанции Sputnik.

Прядка отметил, что авиационная разведка остается актуальной несмотря на возможности слежения из космоса.