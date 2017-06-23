Минобороны сообщило о 14 перехватах самолетов-разведчиков у границ России

Российские военные летчики за неделю выполнили 14 перехватов иностранных разведывательных самолетов у границ России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на газету Минобороны «Красная звезда». В воздух на перехваты поднимались самолеты дежурных сил противовоздушной обороны Су-27 и МиГ-31.

Иностранные самолеты-разведчики совершили за неделю более 20 полетов у российских границ. В частности, зафиксировано 10 полетов разведывательных самолетов США RC-135, стратегического беспилотника Global Hawk. Норвегия четыре раза направляла к российским границам разведывательные самолеты «Орион», Швеция - три раза самолеты «Гольфстрим», Британия - дважды самолеты RC-135.

Кроме того разведывательные полеты в приграничных районах также выполняли самолеты Франции, Португалии и Японии, отмечает издание.

Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 дважды за минувшую неделю патрулировали акваторию Балтийского моря. К патрулированию на Балтике также привлекали истребители Су-27 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Ранее в НАТО отмечали необычно большое число российских военных самолетов над Балтийским морем, заявлял представитель альянса 21 июня. В их числе были стратегические бомбардировщики, истребители, самолеты-разведчики, транспортные и другие самолеты. Один из инцидентов был связан со сближением самолета альянса с бортом, на котором находился министр обороны России Сергей Шойгу.