Минобороны России прокомментировало сближение Су-27 и самолета-разведчика США

В Минобороны России заявили, что 19 июня над нейтральными водами Балтийского моря был обнаружен американский самолет-разведчик RC-135. Для его перехвата был поднят Су-27. При сближении американский самолет «выполнил провокационный разворот» в сторону сопровождавшего его российского истребителя.

«Российский пилот отреагировал на маневр RC-135, после чего продолжал сопровождение самолета-разведчика США до изменения им направления полета от границы России», - заявили в Минобороны, отметив, что через 10 минут «в эту зону вошел еще один RC-135, который также был перехвачен российским Су-27».

В военном ведомстве отметили, что 19 июня российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря была обнаружена воздушная цель, выполнявшая полет в направлении государственной границы РФ.

Ранее во вторник Пентагон расценил как небезопасный перехват американского стратегического разведывательного самолета RC-135 российским истребителем над Балтикой. «Из-за высокой скорости сближения и недостаточного контроля самолетом во время перехвата мы расценили это взаимодействие как небезопасное», – сказал представитель европейского командования США.