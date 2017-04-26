СМИ сообщили об опасном сближении эсминца США с иранским кораблем

В Персидском заливе эсминец ВМС США опасно сблизился с иранским кораблем, сообщает Fox News со ссылкой на двоих американских чиновников.

По данным издания, иранский корабль прошел в пределах 1 км от эсминца USS Mahan. Американскому кораблю пришлось изменить курс для предотвращения столкновения. Кроме того, экипаж Mahan предупредил иранское судно ракетным выстрелом и привел вооружение в готовность. Иранский корабль сигналов не подал.