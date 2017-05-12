Су-27 сблизился с американским самолетом-разведчиком на расстояние шесть метров - ВМС США

Российский истребитель Су-27 допустил сближение с американским самолетом-разведчиком P-8A Poseidon на расстояние 20 футов (чуть более шести метров), сообщает NBC со ссылкой на представителя ВМС США в Европе Памелу Кунце.

Инцидент произошел 9 мая над нейтральными водами Черного моря, когда P-8A Poseidon выполнял плановый полет, рассказала Кунце. Она подчеркнула, что ситуация разрешилась благополучно, благодаря профессионализму американского пилота.

Опасные сближения для российских истребителей не редкость. По данным The Washington Free Beacon в 2015 г. произошло пять аналогичных эпизодов, причем в одном из случаев Су-27 сближался с самолетом-разведчиком RC-135U как раз на расстояние 6 м. Это произошло в районе Балтийского моря.

В начале мая 2017 г. два стратегических бомбардировщика Ту-95 ВКС России в сопровождении двух истребителей Су-35 впервые встретились с американскими противовоздушными силами близ Аляски. В конце апреля российские бомбардировщики совершали полеты близ Аляски на протяжении четырех дней подряд, чего не было с 2014 г., сообщал телеканал Fox News.