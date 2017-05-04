Американские F-22 впервые встретили российские истребители Су-35 близ Аляски

Два стратегических бомбардировщика Ту-95 ВКС России в четверг утром по местному времени вошли в зону опознавания ПВО США в районе Аляски - впервые в сопровождении двух истребителей Су-35, сообщил американский телеканал Fox News со ссылкой на Пентагон.

По их данным, навстречу им были направлены малозаметные истребители F-22, которые в тот момент вели патрулирование в 80 км к юго-западу от населенного пункта Чэриот (штат Аляска). Встреча произошла в международном воздушном пространстве.

Телеканал отмечает, что американские ВВС впервые наблюдали полет новых российских истребителей Су-35 при сопровождении стратегических бомбардировщиков близ Аляски. По данным CNN, в зону опознавания входил также российский воздушный командный пункт, самолет управления и дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50.

В конце апреля российские бомбардировщики совершали полеты близ Аляски на протяжении четырех дней подряд. Такое количество полетов зафиксировано впервые с 2014 года, напоминает Fox News.