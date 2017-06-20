Fox News: российский истребитель приблизился к американскому самолету-разведчику над Балтийским морем

Как сообщает Fox News, российский Су-27 приблизился к разведывательному самолету ВВС США Boeing RC-135 над Балтийским морем. Об этом телеканалу сообщили два американских чиновника. Один из источников отметил, что российский истребитель был вооружен ракетами «воздух - воздух», он приблизился к американскому Boeing RC-135 на 5 футов (порядка 1,5 м). Другой собеседник телеканала назвал полет Су-27 «провокационным» и «хаотичным».

Как отмечает телеканал, со 2 июня над Балтийским морем было зафиксировано более 35 инцидентов между российскими и американскими самолетами и судами. Fox News подчеркивает, что сегодняшнее сближение американский чиновник назвал «небезопасным».