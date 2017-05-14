Fox News сообщил о сближении истребителя Су-27 с самолетом ВМС США

Истребитель ВКС России Су-27 в пятницу, 12 мая, пролетел на близком расстоянии от патрульного противолодочного самолета P-8A Poseidon ВМС США, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на официальные источники. Сближение произошло в небе над Черным морем примерно в 160 км от Крыма.

Это второй за неделю случай сближения российского истребителя с американским самолетом. Ранее представитель ВМС США Памела Кунце сообщила, что российский Су-27 допустил сближение с американским самолетом-разведчиком на расстояние 20 футов (чуть более 6 м). Инцидент произошел 9 мая над нейтральными водами Черного моря.

В Минобороны России подтвердили информацию. В ведомстве уточнили, что это был истребитель Су-30, а не Су-27, он был поднят для перехвата приближающейся к России воздушной цели. После сближения пилот российского истребителя выполнил маневр «приветствия», добавили в Минобороны.