В Минобороны подтвердили факт сближения истребителя с самолетом ВМС США

В Министерстве обороны России подтвердили, что российский истребитель 9 мая приблизился к американскому самолету-разведчику. В ведомстве уточнили, что это был не Су-27, а Су-30. По данным Минобороны, он был поднят для перехвата приближающейся к границам России воздушной цели.

«После сближения на безопасную дистанцию пилот российского истребителя визуально идентифицировал воздушный объект как американский самолет-разведчик P-8A Poseidon. Российский истребитель выполнил маневр «приветствия» американских пилотов, после чего американский самолет-разведчик изменил маршрут полета в сторону удаления от границы с Россией», — заявили в военном ведомстве.

Ранее представитель ВМС США Памела Кунце сообщила, что российский истребитель Су-27 допустил сближение с американским самолетом-разведчиком P-8A Poseidon на расстояние 20 футов (чуть более шести метров). Инцидент произошел 9 мая над нейтральными водами Черного моря.