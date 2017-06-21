В НАТО прокомментировали сближение F-16 с самолетом Шойгу

НАТО прокомментировала сближение истребителя альянса с самолетом, на борту которого был министр обороны России Сергей Шойгу.

«Когда любой неизвестный самолет приближается к воздушному пространству НАТО, НАТО и национальные ВВС поднимаются в небо для отслеживания этих полетов. Наши действия были стандартными. Обычно, когда самолеты НАТО перехватывают самолет, они визуально идентифицируют его, все время сохраняя безопасное расстояние», — пояснил представитель НАТО.

По его словам, при завершении процедуры «опознания» истребители НАТО «просто отрываются от сопровождаемого самолета». «Это стандартная процедура, все наши пилоты ведут себя безопасным и ответственным образом», — сказал он, пожелав остаться неназванным.

На прошлой неделе НАТО отслеживала необычно большое число российских военных самолетов над Балтийским морем, добавил он. «В их числе были стратегические бомбардировщики, истребители, самолеты-разведчики, транспортные и другие самолеты», — сказал представитель.