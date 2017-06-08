Песков напомнил о гражданской войне на Украине, комментируя ее шансы на вступление в НАТО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность вступления Украины в НАТО. По его словам, в этой стране идет гражданская война, решение о ее вступлении будет принимать Брюссель.

Одним из условий вступления того или иного государства в альянс является отсутствие внутренних конфликтов и территориальных споров.

«Не нам принимать подобное решение. По сути, это страна, где продолжается гражданская война, а в остальном это решение принимается в Брюсселе (где расположена штаб-квартира НАТО) и в других столицах, откуда осуществятся общее руководство процессом», - заявил Песков.