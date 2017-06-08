Рада приняла законопроект о приоритетности вступления Украины в НАТО

Депутаты Верховной рады приняли законопроект, согласно которому вступление Украины в НАТО является приоритетом во внешней политике. Он предполагает внесение изменений в законы «Об основах внутренней и внешней политики» и «Об основах национальной безопасности Украины». Инициативу поддержали 276 депутатов при 226 необходимых.

В марте Верховная рада обратилась к конгрессу США с просьбой о существенном углублении двустороннего партнерства по безопасности между странами и предоставлении Украине статуса основного союзника вне НАТО. Данное обращение поддержали 232 депутата при 226 необходимых.