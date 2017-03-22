Украина попросила США дать ей статус основного союзника вне НАТО

Верховная рада обратилась к конгрессу США с просьбой о существенном углублении двустороннего партнерства по безопасности между странами и предоставления Украине статуса основного союзника вне НАТО. Данное обращении поддержали 232 депутата при 226 необходимых.

В постановлении отмечается, что в отличие от долгосрочного вопроса обретения Украиной членства в НАТО предоставление ей статуса основного союзника вне НАТО является суверенным правом США и не требует согласия всех стран - членов Североатлантического альянса. В документе также говорится, что этот статус предоставлен как государствам, которые находятся в состоянии мира, таким как Австралия, Новая Зеландия и Япония, так и государствам, находящимся под угрозой военных действий, как Южная Корея, Афганистан или Израиль.

Авторами постановления выступили депутат фракции Радикальной партии Олег Ляшко, лидер фракции «Народного фронта» Максим Бурбак, глава комитета Рады по иностранным делам Анна Гопко, глава фракции Блока Петра Порошенко Игорь Грынив и другие.