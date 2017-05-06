Меркель отметила важность двойной стратегии НАТО в отношении России

Канцлер Германии Ангела Меркель отметила важность двойной стратегии НАТО в отношении России. «Германия всегда очень внимательно следила за тем, чтобы, с одной стороны, демонстрировать готовность к защите всей территории альянса, а с другой — не обрывать переговорного контакта с Россией», — заявила Меркель в еженедельном видеообращении.

По словам канцлера, сейчас важно обеспечить дальнейшую работу Совета Россия — НАТО. При этом Меркель выступила против дробления единой зоны ответственности НАТО. По ее мнению, альянс должен во всех своих аспектах и миссиях выступать как единая организация.

Напомним, 2 мая Меркель встретилась в Сочи с президентом России Владимиром Путиным. Центральными темами переговоров стали конфликты на Украине и в Сирии. Меркель подчеркнула, что приоритет – доступ Киева к своим границам и проведение выборов уже после этого, сначала необходимо обеспечить перемирие.