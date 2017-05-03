Владимир Путин и Ангела Меркель поговорили о главном

Конфликты на Украине и в Сирии стали центральными темами на встрече Ангелы Меркель и Владимира Путина, которая прошла во вторник в резиденции российского президента в Сочи. Меркель подчеркнула, что приоритет – доступ Киева к своим границам и проведение выборов уже после этого, сначала необходимо обеспечить перемирие, а уж затем решить вопрос статуса территорий на Восточной Украине. Никто ничего у Украины не забирает, парировал Путин, Киев сам отрезает доступ и изолирует восток страны. Альтернативы минским соглашениям пока нет и никто не планирует заменять его другими договоренностями, согласились президент и канцлер, правда, с разной тональностью: формат уже принес немаленькие результаты, подчеркнул Путин; эффективность Минска периодически возвращается к нулю, но ждать лучшего от другого формата не приходится, отметила Меркель. Сирии было уделено меньше внимания. Меркель подчеркнула, что обсудила с Путиным вопросы свободы слова и демонстраций, прав религиозных и сексуальных меньшинств в России. Последний раз Меркель была в России ровно два года назад.

Меркель готовится к саммиту «двадцатки», который пройдет в июле в Гамбурге, и ее цель посетить как можно больше стран-участниц, до Сочи она была в Саудовской Аравии, сообщили несколько собеседников в кулуарах встречи. Поэтому и прорывов никто от этой встречи не ожидал. Меркель своим визитом преследовала две цели – разыграть карты и в самой Германии, и в Европе, считает руководитель департамента исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии в немецком Совете по международным отношениям Штефан Майстер: «Меркель важно показать в самой Германии, что она пытается с договориться с Путиным и работает над отношениями с Россией. Этим она и отвечает внутренним критикам, и усиливает свои позиции. Для нее важно, что она эти темы, в том числе по внутренней политике России, вызывающей много критики в Германии, обсудила лично. Путин, в свою очередь, сделал так, что именно Меркель приехала к нему в Сочи за день до его встречи с президентом Турции, и в итоге внешне условия встречи продиктовал именно он – счет 1:1». Оба лидера решили свои собственные задачи, при этом осознавая, что на большее рассчитывать не могут, продолжает Майстер: Меркель понимает, что сейчас Путина не сдвинет, – его устраивает положение дел на Украине, а Сирию он хочет обсудить с Трампом, а не с ней. Для них обоих важно показать, что в Европе именно они переставляют шашки, а условий для компромисса по ключевым вопросам сейчас просто нет, резюмирует эксперт.