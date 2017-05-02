Кремль прокомментировал переговоры между Путиным и Меркель

Переговоры президента России Владимира Путина с канцлером германии Ангелой Меркель в Сочи были конструктивными. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Был очень конструктивный, очень откровенный обмен мнениями, обсуждение текущих проблем - и международных, и региональных. Не было никаких нравоучений», - сказал он во вторник в прямом эфире телеканала «Россия-1» (ВГТРК).

В ходе переговоров откровенно обменялись мнениями по развитию ситуации в Сирии, Ливии и Афганистане, подчеркнул пресс-секретарь президента. По его словам, лидеры интересовались взаимными оценками ситуаций в этих странах и перспективами их развития.

Он добавил, что санкции на переговорах упоминались, но не были предметом разговора. «Путин вопрос санкций не ставил, не ставит и неоднократно говорил, что это не вопрос его повестки дня. Меркель тоже, она упоминала санкции как элемент, который, скорее, скажем так, вредит атмосфере двусторонних отношений, традиционно увязывала эти санкции с реализацией минских договоренностей, что традиционно воспринималось с непониманием Путиным, потому что мы категорически не согласны с такой увязкой», - указал пресс-секретарь Путина.

При этом Песков не стал отвечать на вопрос, почему канцлер Германии, два года не приезжавшая в Россию, вдруг решила нанести этот визит. «Я вам дам телефон своего коллеги, пресс-секретаря госпожи Меркель. Я, слава Богу, пока работаю пресс-секретарем Путина», - заметил он.