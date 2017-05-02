Меркель надеется на снятие санкций с России после выполнения минских соглашений

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что хотела бы снятия антироссийских санкций после выполнения минских договоренностей, отметив в то же время наличие контактов между Россией и Германией в экономике и ряде других сфер. Об этом она сказала на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Она также назвала Россию конструктивным партнером в организации саммита «группы 20» в Гамбурге в июле. «События в мире показывают, что многостороннее сотрудничество на благо всех - это как раз то, что нам нужно, и в этом духе мы будем продолжать работать», - приводит слова канцлера «Интерфакс».

Путин в свою очередь заявил, что считает важным развивать сотрудничество России и ФРГ во имя мира и безопасности в Европе. «За послевоенные десятилетия Россия и Германия прошли долгий и непростой путь взаимного сближения. Наша общая задача - не растерять накопленный опыт и развивать двустороннее сотрудничество на благо наших народов, во имя мира и безопасности в Европе в целом», - подчеркнул он (цитата по ТАСС).

Президент также констатировал, что его переговоры с Меркель «всегда проходят в заинтересованной и открытой атмосфере».