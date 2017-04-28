Подключение к России

Пока политическое решение донбасского вопроса не просматривается, экономическое постепенно берет свое. Непризнанные республики уже не просто зависят от российской гуманитарной помощи, но переключаются на российскую инфраструктуру. Естественно, что российская экономика и граждане вынуждены за это платить.

В начале недели Украина прекратила поставки электроэнергии в ЛНР – поскольку ЛНР за нее не платит. Россия заявила, что обеспечит Луганск электричеством «в рамках гуманитарной поддержки». Как пишет «Коммерсантъ», решено, что эти поставки будут списываться на технологические потери Федеральной сетевой компании, что обернется, по подсчетам аналитиков, ростом тарифов для промышленных потребителей примерно на 2,5%. В год российские потребители заплатят за снабжение ЛНР электричеством от 2 млрд до 4,6 млрд руб. Тарифа для населения это не коснется, однако население покупает продукцию и услуги предприятий, в цену которых рост тарифа будет заложен. Вечером в четверг Минэнерго заявило, что речь о потерях при снабжении Крыма, а не Донбасса.