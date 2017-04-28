Санкции против России оказались неэффективными – ООН

Санкции против России оказались неэффективными. Страна адаптировалась к ситуации, считает специальный докладчик ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека Идрис Джазаири.

«Односторонние санкции неэффективны для достижения тех целей, которые они ставят перед собой, и наносят вред правам невинных людей», — сказал он.

По его словам, ограничительные меры против России были введены одновременно с резким падением цен на нефть, поэтому трудно оценить воздействие от санкций.

«России удалось реструктуризировать экономику таким образом, чтобы смягчить или избежать прямых последствий санкций для населения», - сказал Джазаири.