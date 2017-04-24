Минфин США не стал комментировать возможность введения новых санкций против России

Министр финансов США Стивен Мнучин в понедельник отказался от комментариев по поводу введения новых санкций в отношении России.

«Мы не комментируем планы по введению санкций в будущем», - заявил он, отвечая на вопрос журналистки о том, планируются ли новые ограничительные меры в отношении России в связи с предполагаемой химической атакой в Сирии.

При этом Мнучин подчеркнул, что санкции остаются «крайне действенным инструментом», который администрация США продолжит использовать.