Россия не вмешивается в политическую жизнь других стран и ждет такого же подхода к себе – Путин

Россия не вмешивается в политическую жизнь других стран и ждет подобного же подхода по отношению к себе. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

«Мы никогда не вмешиваемся ни в политическую жизнь, ни в политические процессы в других странах. Нам бы очень хотелось, чтобы в нашу политическую жизнь - политическую жизнь России - никто не вмешивался. К сожалению, мы наблюдаем прямо противоположенные вещи», - отметил российский лидер.

По его словам, вмешательство происходит как через различные некоммерческие организации, так и напрямую.

«Видя всю пагубность и тщетность подобных усилий, нам никогда и в голову не приходило вмешиваться в политические процессы других стран», - сказал Путин.