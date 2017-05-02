Путин: российская полиция действует либеральнее европейской

Президент России Владимир Путин отверг обвинения в чрезмерном применении силы при пресечении протестных акций в стране.

Отвечая на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель на вопрос западных журналистов, касающийся действий российских властей в отношении оппозиционных движений и акций, Путин сказал: «Я обратил ее (Меркель) внимание, и хочу обратить ваше внимание на то, что правоохранительные органы России ведут себя гораздо более сдержанно и либерально, чем их коллеги в некоторых европейских странах, где для разгона демонстраций применяются слезоточивый газ и дубинки».

«У нас пока, слава Богу, этого не потребовалось», - отметил глава государства.

По мнению Путина, органы правопорядка России не переходят рамки дозволенного и действующего законодательства.