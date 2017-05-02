Мир не имеет права забывать о таких трагедиях, как в Одессе в 2014 году – Путин

Мировое сообщество не имеет права забывать о трагедиях, таких как происшедшая три года назад в Одессе, и должно не допускать подобных преступлений в будущем. С таким заявлением выступил российский президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

«Ровно три года назад в Одессе, об этом тоже не могу сегодня не вспомнить, произошла страшная трагедия - украинские националисты загнали беззащитных людей в Дом профсоюзов и заживо их сожгли. Виновные до сих пор не привлечены к ответственности, не наказаны. Мировое сообщество не имеет права забывать об этом, должно не допускать повторений подобных варварских преступлений в будущем», - сказал президент.

Российский лидер вспомнил и другие трагические события, происшедшие на Украине. Например, когда при подрыве автомобиля погиб американский наблюдатель ОБСЕ. По его словам, такие действия наносят значительный ущерб миротворческим усилиям и ведут к эскалации конфликта.

23 апреля недалеко от села Пришиб в ЛНР автомобиль мониторинговой миссии ОБСЕ подорвался на противотанковой мине. Погиб представитель миссии (гражданин США), еще двое (граждане Чехии и Германии) получили ранения.