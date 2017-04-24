Тело сотрудника миссии ОБСЕ доставлено на подконтрольную Киеву территорию

Тело погибшего наблюдателя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ находится на подконтрольной Киеву территории, сообщил пресс-офицер украинской стороны Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) Дмитрий Струтинский.

«Согласно установленным правилам и обращению представителей СММ ОБСЕ украинской стороной СЦКК был проработан вопрос об утверждении "режима тишины" на направлении Первомайск – Молодежное – Попасная и предоставления коридора для эвакуации тела погибшего. Вчера около 22.00 тело было эвакуировано на территорию, подконтрольную Украине», – отметил он в эфире телеканала «112 Украина» в понедельник.

23 апреля около 10.17 в районе н. п. Пришиб Луганской области (ОРЛО) подорвался предположительно на мине автомобиль СММ ОБСЕ. При взрыве погиб медик из состава миссии, гражданин США. Контузию получила сотрудник СММ ОБСЕ из Германии.

По версии правоохранительных органов ЛНР, взрывное устройство на дороге могла заложить украинская диверсионная группа.