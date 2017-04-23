Басурин прокомментировал инцидент с автомобилем миссии ОБСЕ в Донбассе

Под Луганском подорвался на мине автомобиль наблюдателей ОБСЕ, сообщили в народной милиции ЛНР. В результате один человек погиб, еще один получил ранения.

«Подрыв одного автомобиля наблюдателей произошел при следовании двух экипажей СММ ОБСЕ по маршруту Славяносербск — Сокольники в районе села Пришиб», — сказали в милиции.

Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил, что автомобиль СММ ОБСЕ отклонился от маршрута и ехал по второстепенной дороге.

«Известно, что указанный экипаж отклонился от основного маршрута и двигался по второстепенным дорогам, что запрещено мандатом СММ ОБСЕ. Надеемся, что представители СММ ОБСЕ, СЦКК и других международных организаций дадут реальную оценку происшествию», — сказал Басурин.

По его словам, в ДНР неоднократно обращали внимание СММ ОБСЕ на соблюдение необходимых мер безопасности при мониторинге маршрутов следования.